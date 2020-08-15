السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تضبط أكثر من 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة



ظهران الجنوب 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب جولاتها الرقابية والتفتيشية ، على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في المطاعم والأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.

وأوضحت البلدية أن جولات المراقبين أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، منها مصادرة مايزيد على 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة، بسبب عدم تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية.

ودعت البلدية الجميع إلى التعاون بالتبليغ عن المخالفات من خلال القنوات التي أتاحتها.

// انتهى //

23:11ت م

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