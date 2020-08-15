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حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.
وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.أمانة العاصمة المقدسة
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-15
حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.
وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.
15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:37 AM
"الأمانة" قالت إنه تم تركيب 25 برجاً من أصل 134 كمرحلة أولى
حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.
وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.
وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة حوادث مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.
، سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" ،
المصدر : الخليج 365
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