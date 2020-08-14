بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

تأهل بايرن ميونيخ الألماني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تحقيقه فوزا كبيرا على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي.
وتقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.
وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن (ق 22)، ثم أحرز سيرجي نابري الهدف الثالث (ق 27)، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن (ق 31)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري 4-1..
وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل جوشو كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63.
وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82، قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن (ق 89).
ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الـ8، التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون يوم السبت.
وتلقى برشلونة أكبر خسارة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، بعد 256 مباراة لم يتعرض خلالها لهزيمة بتلك النتيجة.
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