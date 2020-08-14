اخبار السعوديه

بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

العين

السبت 2020/8/15 12:48 ص بتوقيت أبوظبي

تأهل بايرن ميونيخ الألماني لنصف نهائي بعد تحقيقه فوزا كبيرا على الإسباني بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي.

وتقدم بايرن بهدف سجله توماس مولر في الدقيقة الرابعة، وتعادل برشلونة بهدف سجله ديفيد ألابا، لاعب بايرن ميونخ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السابعة.

وأضاف إيفان بيريسيتش الهدف الثاني لبايرن (ق 22)، ثم أحرز سيرجي نابري الهدف الثالث (ق 27)، وسجل مولر الهدف الثاني له والرابع لبايرن (ق 31)، لينتهي الشوط الأول بتقدم البافاري 4-1..

Advertisements

وفي الشوط الثاني، سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 57، ثم سجل جوشو كيميتش الهدف الخامس لبايرن في الدقيقة 63.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 82، قبل أن يحرز فيليب كوتينيو الهدف السابع في الدقيقة 86، ويختتم اللقاء بهدف ثامن (ق 89).

ويلتقي بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الـ8، التي تجمع بين مانشستر سيتي وليون يوم السبت.

وتلقى برشلونة أكبر خسارة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، بعد 256 مباراة لم يتعرض خلالها لهزيمة بتلك النتيجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا