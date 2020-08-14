إسبانيا: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تعطي دفعة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين المزيد

رحبت إسبانيا بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعطي دفعة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.



وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا جونزاليز لايا، الجمعة، إننا "نرحب بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي وينبغي أن يعطي دفعة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

وفي وقت سابق الجمعة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها "عظيمة"، والعالم كله يرحب بها.

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ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

وأمس الخميس، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الاتفاق على وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.