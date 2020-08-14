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الويمني يتفاعل مع فيديو صوره مواطن ويقف على مشاكل منتزه عين الذيبة

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2020-08-14

الويمني يتفاعل مع فيديو صوره مواطن ويقف على مشاكل منتزه عين الذيبة

ظهر فيه بعض التشوهات البصرية بأحد منتزهات عسير

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

عقب انتشار مقطع فيديو صوره أحد المواطنين ويظهر فيه بعض التشوهات البصرية في أحد المنتزهات بمنطقة عسير، وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس عبدالله الويمني اليوم الجمعة على الموقع ومعه مدير إدارة الأراضي ومساح من الفرع ومصور المقطع.

والموقع المذكور يبعد عن مدينة أبها 25 كيلو مترًا إلى الشمال الشرقي ويتوسطه وادي عين الذيبة وهي منطقة غابات وأشجار كثيفة وتشهد إقبالًا كبيرًا من المصطافين والمنتزهين.

وأكد الويمني أنه فور مشاهدة مقطع الفيديو تم التواصل مع مصوره لمرافقته إلى الموقع للوقوف بنفسه على الموقع لتحديد أوجه القصور ومكامن الخلل.

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وقال الويمني: إن الحفاظ على سلامة ونظافة الغابات والمنتزهات واجب الجميع سواء من جانب الجهات الرسمية أو المصطافين أو سكان المنطقة، كما أنه من المهم العمل سويًّا للمحافظة على هذه المنتزهات الطبيعية.

وشدد على أنه سيكون هناك تنسيق وعمل مع أمانة منطقة عسير والجهات ذات الاختصاص كفريق عمل واحد لإيجاد حلول سريعة وفعالة لتلبية احتياجات المتنزهين كتأمين دورات مياه وزيادة فرق النظافة وزيادة الحاويات وتكثيف الجولات لمتابعة نظافة وسلامة هذه المنتزهات.



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