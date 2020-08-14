، زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي ،

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وجَّهت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني، مؤسس قطر، رسالة لحكام قطر، قالت خلالها: "اتقوا الله؛ لأن الظلم ظلمات.. وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى".
وقالت إنها لم تعد تثق في النظام القطري الذي يعمل على تعذيب زوجها داخل المعتقل دون أي ذنب اقترفه. مشيرة إلى أنها مطارَدَة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قِبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي يتعرضون لها.
وأضافت خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، ونقلته صحيفة اليوم السابع: "لا أثق بهم، ولا بالديوان الملكي". وأكدت أن أبناءها الثلاثة عبد الله (8 سنوات)، وأحمد (7 سنوات)، والعنود (11 عامًا)، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه تمامًا.
وشدَّدت "أسماء أريان" على أن النظام القطري لا يهتم بمطالب واحتياجات الشعب القطري، ودائمًا احتياجات الشعب مهمشة.قطر
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 11:59 PM
أكدت أنه يمنع أبناءها من رؤية والدهم
وجَّهت أسماء أريان، زوجة حفيد طلال بن عبد العزيز آل ثاني، مؤسس قطر، رسالة لحكام قطر، قالت خلالها: "اتقوا الله؛ لأن الظلم ظلمات.. وأنا متأكدة أن حمد بن خليفة سوف يأخذ عقابه من الله سبحانه وتعالى".
وقالت إنها لم تعد تثق في النظام القطري الذي يعمل على تعذيب زوجها داخل المعتقل دون أي ذنب اقترفه. مشيرة إلى أنها مطارَدَة الآن في ألمانيا، وعليها حماية أمنية من قِبل السلطات الألمانية بسبب التهديدات التي يتعرضون لها.
وأضافت خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، ونقلته صحيفة اليوم السابع: "لا أثق بهم، ولا بالديوان الملكي". وأكدت أن أبناءها الثلاثة عبد الله (8 سنوات)، وأحمد (7 سنوات)، والعنود (11 عامًا)، يريدون رؤية والدهم ولكن حكام قطر يرفضون الإفراج عنه تمامًا.
وشدَّدت "أسماء أريان" على أن النظام القطري لا يهتم بمطالب واحتياجات الشعب القطري، ودائمًا احتياجات الشعب مهمشة.
، زوجة حفيد مؤسس قطر: لم أعد أثق بالنظام القطري الذي يعذِّب زوجي ،
المصدر : الخليج 365
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