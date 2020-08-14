محمد بن مسعود - الدمام - فيما بلغ إجمالي الإصابات مليوناً و78 ألفاً أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 11:15 PM فيما بلغ إجمالي الإصابات مليوناً و78 ألفاً Advertisements كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و78 ألفاً و301 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا وإفريقيا.. أكثر من 9 آلاف إصابة خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.