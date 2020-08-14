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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.
وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.فيروس كورونا الجديد
الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-14
سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.
وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:27 PM
فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 335 ألفاً
سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.
وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.
وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.
، الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا ،
المصدر : الخليج 365
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