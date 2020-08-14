، "الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية لاستكمال النجاح في مواجهتها

كشف الدكتور علي الشهري، استشاري الأمراض المعدية، أننا دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا في السعودية. وقال: "أستطيع أن أقول إن الجائحة في النهاية بإذن الله، ولكن يجب ألا نقابل هذا الأمر بالتساهل، وذلك بالالتزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية؛ حتى لا نفقد السيطرة والتحكم في انتشار المرض. وإن شاء الله الفرج قريب".

وأضاف: "عند النهاية يجب أن نكون أكثر تمسكًا والتزامًا بالتعليمات والإجراءات الوقائية والسلوكيات الصحية، وذلك مع زيادة معرفتنا بطبيعية الفيروس وانتشاره، ونجاحنا في التعامل مع الجائحة بمهنية وتقنية".

جاء ذلك في مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، حول قراءته لنسبة 88٪ في معدل التعافي من الجائحة في السعودية، مضيفًا: "عدد المتعافين ضعف عدد المصابين، وفي الأسابيع الأخيرة لم تتجاوز أرقام الإصابات 1500 إصابة".

وعن سبب ثبات معدل الوفيات رغم انخفاض عدد الإصابات قال: "الإشكالية التي نواجهها عدم الاهتمام والمحافظة بحماية الفئات الأعلى خطورة من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة من الإصابة والتعرض لهذا المرض. وللأسف نشاهد في الآونة الأخيرة الإصابات بالفيروس بين هذه الفئات؛ وبالتالي نسبة الوفيات وحالات العناية المركزة والمضاعفات بهذا المرض أعلى من غيرهم".

وشدّد الاستشاري "الشهري" في هذا الصدد على ضرورة حماية الفئات الأعلى خطورة من الإصابة بهذه الجائحة حتى نصل إلى بر الأمان. فيروس كورونا الجديد