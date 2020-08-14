، "الحربي" يتفقد فروع وزارة الموارد البشرية في محافظتي الوجه وأملج ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على سير العمل واطمئن على اتخاذ التدابير الوقائية من " كورونا

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي بزيارة تفقدية لفرع الوزارة في محافظتي الوجه وأملج خلال يومي الأربعاء والخميس 22-23 من هذا الشهر ذو الحجة، وذلك للوقوف على احتياجات الجهات التابعة للوزارة بالمحافظة.

وفي التفاصيل، اطلع "الحربي" خلال جولته التفقدية التي شملت مراكز التأهيل الشامل، ومكاتب الضمان الاجتماعي ومكاتب العمل ووحدة الخدمات الشاملة ومراكز التنمية الاجتماعية للاطلاع على سير العمل، والتأكد من التزام الفروع من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس "كورونا" وضمان سلامتهم وتفقد الحربي خلال جولته جميع مرافق المبنى والوقوف على الخدمات المقدمة، كما اجتمع مع منسوبي ومنسوبات الفرع ورؤساء الجمعيات الأهلية والمتخصصة في المحافظة.

وقد رافق "الحربي" خلال الزيارة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بفرع الوزارة بمنطقة تبوك محمد الجهني.

وجرى على هامش الزيارة لقاء مع المسؤولين في شركة البحر الأحمر للتباحث في مجالات التعاون المشارك بين فرع الوزارة لتطوير سبل التعاون وتوفير الدعم في سبيل تعزيز نجاح برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية وتعميق أثرها إضافة إلى تفعيل مبادرات تهدف لتطوير قدرات أبناء المجتمع المحلي في عدد من البرامج النوعية.

والتقى "الحربي" مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظ الوجه المهندس علي بن عبد الرحمن التميمي في مقر المحافظة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وفي ختام الزيارة، قدم الحربي شكره لجميع منسوبي الفرع على ما يبذلونه من جهود جليلة في خدمة المحافظة وأن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر وتفقد فروع الوزارة في المحافظات المختلفة وفق توجيهات معالي الوزير، وتأكيداً على حرص واهتمام ومتابعة أمير منطقة تبوك في كل ما يخدم أبناء المنطقة ويسهم في الرقي بها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 نحو مستقبل زاهر للوطن والمواطن.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد