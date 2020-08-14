استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب مقيم، مواطن| موقع وزارة الخارجية visa.mofa.gov.sa الرسمي

ننشر رابط استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني الرسمي، حيث يمكنكم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من جانب وزارة الخارجية وفقاً للخطوات والشروط المطلوبة لإنجاز الخدمات المتوفرة، ويأتي ضمن خدمات وزارة الخارجية السعودية خدمة “طلب زيارة عائلية”، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة العائلية من حيث الفئات المستفيدة من خدمة تقديم طلب زيارة عائلية، والوصف الدقيق للخدمة الإلكترونية المتاحة لبعض الفئات، بالإضافة إلى شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية للمقيمين والمواطنين بالمملكة.

استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب

تتيح وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عبر منصتها الإلكترونية خاصية إنجاز أو تقديم طلب زيارة عائلية للمواطن أو للمقيم، حيث يستفيد من خدمة طلب الزيارة العائلية كلاً من “المواطن، المقيم”، ومن خلال خدمة طلب زيارة عائلية يتمكن طالب الخدمة من جلب أقاربه من الدرجة الأولى بعد أن يوفر المتطلبات والشروط اللازمة لإنهاء طلب الزيارة العائلية وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها من جانب وزارة الخارجية السعودية.

ويستفيد من طلب الزيارة العائلية أقارب طالب الخدمة من الدرجة الأولى وهم (الوالدان، الزوجة، الأبناء)، وبعد أن يتم تقديم طلب زيارة عائلية عن طريق موقع وزارة الخارجية السعودية، فيتم دراسة الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، وهناك حالات استثنائية قد يتأخر تنفيذ طلب الزيارة عائلية عند توفر أياً من هذه الحالات، حيث يؤدي وجود حالة استثنائية إلى التأخر بسبب بعض الإجراءات الرسمية الإضافية، ويتم استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب ورقم السجل عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

ألزمت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الراغبين في تقديم طلب زيارة عائلية بأن يقوموا باتباع بعض الخطوات وتوفير المستندات التالية: