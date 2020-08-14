موعد نزول حساب المواطن السعودي الدفعة الـ33 أغسطس 2020 بوابة حساب المواطن ca.gov.sa

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موعد نزول حساب المواطن 1441 السعودي، حيث تم الإجابة على تساؤلات العديد من المواطنين المستفيدين من مبالغ دعم البرنامج الحكومي الخاصة بـ موعد صرف حساب المواطن أو كم باقي على حساب المواطن أو متى حساب المواطن 1441، وذلك من خلال تحديد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي موعداً ثابتاً لإيداع حساب المواطن السعودي.

ويعد تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي هو أيضاً موعد انتهاء التسجيل في حساب المواطن “جديد” للاستفادة من مبالغ دعم الدفعات المقبلة في حال كان الشخص المتقدم مستحقاً للدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن “الدعم الفني” أو رقم خدمة العملاء ووسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة الأخرى، كما يمكنكم دخول موقع حساب المواطن أو بوابة حساب المواطن الإلكترونية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، إلى جانب معرفة موعد إيداع حساب المواطن والوقت المتبقي على الصرف من خلال عداد حساب المواطن 1441.

موعد نزول حساب المواطن 1441

تم إطلاق برنامج حساب المواطن السعودي من أجل دعم الأسر السعودية من أصحاب الدخل المحدود أو المنخفض لمساعدتهم في تحمل أعباء الإصلاحات الاقتصادية القادمة بالمملكة العربية السعودية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة الحكيمة 2030، فهو برنامجاً وطنياً من الطراز الأول أنشأ من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين/المواطنات المستحقين/المستحقات بصورة مباشرة عبر منصة موحد وهي بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

حيث يهدف برنامج حساب المواطن لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية المختلفة على المواطنين السعوديين أصحاب الدخول المنخفضة، وتشجيع الأسر السعودية على ترشيد الاستهلاك لمنتجات المياه والطاقة، بالإضافة إلى تطوير نظاماً شاملاً من خلاله يمكن رفع كفاءة الدعم الحكومي المقدم للمواطنين بالمملكة العربية السعودية في موعد نزول حساب المواطن 1441 المحدد، فهو يعمل على حماية المواطنين ذوي الدخول المنخفضة واحتساب البدل النقدي على مستويات الاستهلاك الرشيد.

Advertisements

كما يسعى لتحقيق العدل عند تقديم المبالغ المالية لكل فئة من الفئات المستحقة للدعم وتغيير المبلغ المستحق وفق حجم الأسرة، ويتيح البرنامج إمكانية التسجيل في حساب المواطن 1441 للاستفادة من البدل النقدي للأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل وأسرة الأم السعودية المتزوجة بغير سعودي وحاملي بطاقات التنقل، إلى جانب تحديث بيانات حساب المواطن 1441 من خلال دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ( www.ca.gov.sa) الرسمي، ويمكنكم التعرف على موعد صرف حساب المواطن من خلال المقال.

عداد نزول حساب المواطن 1441 كم باقي على حساب المواطن أغسطس 2020؟

بناءً على تحديد برنامج حساب المواطن مواعيد الإيداع والصرف لكافة دورات الاستحقاق من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فمن المقرر أن يتم صرف وإيداع المبالغ المستحقة ضمن دورة الاستحقاق الـ33 لشهر أغسطس 2020 في الحسابات البنكية للمستحقين والمستحقات، فسوف يتم إيداع حساب المواطن الدفعة الثالثة والثلاثون في الموعد التالي:

موعد نزول حساب المواطن أغسطس 2020: يوم الاثنين 10 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ.

وبحساب المدة الزمنية المتبقية على تاريخ الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات المكتملة طلباتهم والمستحقين ضمن الدفعات السابقة، فإن المدة الزمنية المتبقية على موعد نزول حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 15 ذي الحجة 1441 الموافق لتاريخ 5 أغسطس 2020 هو (5 أيام) بمشيئة الله تعالى، ويتم الاستعلام عن أسماء المقبولين من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق.