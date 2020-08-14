دخول حساب المواطن تحديث البيانات 1441 عبر موقع ca.gov.sa الإلكتروني ذي الحجة 1441

نوفر رابط دخول حساب المواطن تحديث بيانات المستفيدين والمستفيدات الطارئ تغييرات على أحوالهم، حيث يجب على كافة المستفيدين الإفصاح بصورة صحيحة عن الدخل الذي يحصل عليه، وقد كشف برنامج حساب المواطن عن مواعيد نزول مبالغ الدعم الحكومية الشهرية، حيث حدد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف وإيداع مبالغ دورات الاستحقاق.

ويعتبر تاريخ الـ10 من كل شهر ميلادي هو موعداً أساسياً لنزول رواتب حساب المواطن وأيضاً موعداً لانتهاء التسجيل في حساب المواطن للحصول على مبالغ دعم الدفعة المقبلة بشرط استحقاق المتقدم للدعم الحكومي، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن ننشر أنواع الدخل الواجب الإفصاح عنها عند تحديث حساب المواطن 1441، كما يمكنكم التعرف على رقم حساب المواطن ووسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة الأخرى، بالإضافة إلى إمكانية دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.

دخول حساب المواطن تحديث البيانات 1441

أوجب برنامج حساب المواطن على كافة المواطنين والمواطنات المستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي بضرورة القيام بالإفصاح الصحيح عند التسجيل في حساب المواطن أو عند تحديث المعلومات في البرنامج، وقد تم تحديد أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها، حيث تتمثل أنواع الدخل في التالي:

الراتب الشهري للمستفيد وهو المرتب الوظيفي الذي يحصل عليه المتقدم من القطاعات الآتية (خاص، حكومي، غير ربحي، عسكري)، ويشمل إجمالي الراتب متضمناً البدلات والعلاوات.

الراتب التقاعدي وهو الراتب الذي يحصل عليه المواطن شهرياً بعد انتهاء سنوات خدمته سواء القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري.

النشاط التجاري ويتمثل في العائد الناتج من (أنشطة تجارية، استثمارات مالية، عوائد الأصول العقارية، عوائد الأعمال الحرة).

مصادر دخل أخرى وهو أي دخل يحصل عليه المواطن من أي مصدر أخر مثل حصوله على مبالغ دعم برنامج حافز أو ساند أو مكافأة الأئمة وغيره.

ومن يرغب في دخول حساب المواطن تحديث المعلومات الآن، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع حساب المواطن باتباع رابط حساب المواطن الرسمي المرفق، ويمكنكم معرفة موعد إيداع حساب المواطن أو تاريخ نزول حساب المواطن السعودي الدفعة المقبلة والوقت المتبقي على الصرف من خلال عداد حساب المواطن 1441.

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حساب المواطن أسماء المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن صدور نتائج أهلية الدفعة السادسة والعشرون لشهر يناير 2020، ويتم استعلام أسماء المستفيدين من حساب المواطن من خلال دخول بوابة البرنامج الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، وقد تم الإعلان رسمياً اليوم من جانب برنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة الـ26 في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم حتى تاريخ 10 يناير 2020، بالإضافة إلى المستحقين بالدفعات السابقة.

تحديث: وفقاً لمواعيد إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين المحددة بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، فمن المقرر أن يتم نزول حساب المواطن الدفعة الخامسة والعشرون ديسمبر 2019 في يوم (الثلاثاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ)، وبحساب المدة الزمنية المتبقية على صرف حساب المواطن أو عداد حساب المواطن 1441 اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 27 نوفمبر 2019 الموافق لتاريخ 30 ربيع الأول 1441هـ، فإن عدد الأيام المتبقية على نزول حساب المواطن هو (13 يوماً).

رابط دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)

موعد صرف حساب المواطن أغسطس 2020

وفقاً لمواعيد صرف حساب المواطن السعودي، فمن المقرر أن يتم صرف وإيداع مبالغ حساب المواطن الدفعة الـ33 في حسابات المستفيدين/المستفيدات البنكية في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري أغسطس 2020، ومن يرغب في معرفة تاريخ صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري والميلادي للدفعة المقبلة بمشيئة الله تعالى، يمكنه ذلك من خلال التالي:

موعد نزول حساب المواطن أغسطس 2020: يوم الاثنين 10 أغسطس 2020م الموافق لتاريخ 20 ذي الحجة 1441هـ.

أما فيما يتعلق بـ عداد حساب المواطن أو المدة الزمنية المتبقية على نزول حساب المواطن اعتباراً من اليوم الأربعاء بتاريخ 5 أغسطس 2020 الموافق لتاريخ 15 ذي الحجة 1441، فإن عدد الأيام المتبقية على الصرف والإيداع هو (5 أيام)، ويتم استعلام حساب المواطن أسماء المستفيدين والمستفيدات فور إطلاق أسماء المقبولين من خلال الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يجب العلم بأن أخر موعد للانتهاء من تسجيل حساب المواطن جديد للحصول على مبالغ دعم الدفعة المقبلة هو “مع نهاية يوم الصرف”.