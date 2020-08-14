أبشر توظيف jobs رابط دخول موقع التوظيف الإلكتروني للتقديم في الوظائف العسكرية| استعلام نتائج القبول

نوفر رابط دخول موقع أبشر توظيف jobs الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية، وذلك للتعرف على الوظائف العسكرية المتاحة في الوقت الحالي عبر بوابة أو منصة أبشر jobs.moi.gov.sa الرسمية، إلى جانب التعرف والإطلاع على نتائج القبول المبدئي ونتائج الفرز النهائي للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عبر بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، حيث يتم الإعلان عن الوظائف العسكرية لعدد من القطاعات بالمملكة عبر منصة أبشر توظيف وفق الاحتياجات والمتطلبات التي يتم تحديدها من جانب القطاع المستفيد من خدمة الإعلان الوظيفي.

وقد أتاحت منصة أبشر توظيف jobs الإلكترونية اليوم وظائف عسكرية يمكن التقديم عليها الآن من خلال موقع أبشر التوظيف الإلكتروني، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول المبدئية أو النهائية، ويتم التعين على الرتبة المتقدم إليها وفق المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، ومن خلال موقع معاك يا وطن نوفر رابط منصة أبشر وزارة الداخلية للتوظيف الرسمي والوظائف العسكرية المتاحة حالياً، بالإضافة نتائج القبول المبدئي ونتائج الفرز النهائي للمتقدمين في الوظائف العسكرية المختلفة.

منصة أبشر توظيف jobs

تم إطلاق منصة التوظيف الإلكتروني “أبشر” من قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الاستفادة بصورة مباشرة من الوظائف العسكرية المتاحة لديها، حيث يستفيد من خدمة الإعلانات الوظيفية عبر منصة وظائف وزارة الداخلية عدداً من القطاعات المختلفة بالمملكة مثل (المديرية العامة للجوازات السعودية، المديرية العامة لمكافحة المخدرات، كلية الملك فهد الأمنية، المديرية العامة لحرس الحدود، مديرية الأمن العام، المديرية العامة للمباحث، ديوان وزارة الداخلية، وحدات التحريات المالية، المديرية العامة للدفاع المدني،المديرية العامة للسجون، أمن المنشآت) وغيرهم من القطاعات الأخرى المستفيدة من خدمات منصة أبشر توظيف jobs الإلكترونية.

ولا تحتاج بوابة أبشر للتوظيف إلى تسجيل الدخول للاستفادة من خدمة الإعلانات الوظيفية، وذلك بهدف تيسير الحصول على كافة المعلومات اللازمة عن الوظائف العسكرية الجديد عبر البوابة، إلى جانب التعرف بشكل مباشر عن نتائج الفرز المبدئي والنهائي للوظائف المتقدم إليها المستفيد من الإعلان، ويتم التقديم على وظائف أبشر من خلال اتباع الخطوات العامة للتقديم من حيث إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والشهادات والحاصل عليها وفقاً لكل وظيفة، ويجب العلم بأنه لا يتيح الموقع إمكانية التقديم على أكثر من وظيفة بنفس القطاع، وإنما يُمكن التقديم إن كان في قطاعاً مختلفاً عبر موقع أبشر توظيف jobs الرسمي.

وتوفر بوابة وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني “أبشر” النماذج الإلكترونية التي توفر قائمة بالوظائف العسكرية المتاحة لديها، ويتم اختيار الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها المتقدم، ويجب تحري الدقة عند ملئ بيانات التقديم على الوظائف الشاغرة لديها، ويمكنكم التعرف على الوظائف المتاحة حالياً ونتائج القبول من خلال اتباع رابط أبشر توظيف jobs الرسمي التالي (jobs.moi.gov.sa).

Advertisements

تقديم وظائف المديرية العامة للأمن العام للنساء 1441

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد الموافق لتاريخ 9 محرم 1441هـ، ويستمر التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء حتى يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 12 محرم 1441هـ، ومن ترغب في التقديم لشغل وظيفة جندي بالمديرية العامة للأمن العام يمكنها ذلك بعد قراءة شروط التقديم المعلن عنها عبر بوابة أبشر توظيف jobs الإلكترونية.

تحديث: تم فتح باب استقبال طلبات التسجيل في وظائف أمن المنشآت 1441 اليوم الأحد الموافق لتاريخ 15 سبتمبر 2019م، وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي مواعيد التقديم وشروطه عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية، ومن يرغب في تقديم أمن المنشآت 1441، وأيضاً التسجيل في وظائف المديرية العامة لحرس الحدود برتبة جندي أمن ودوريات بحري يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال الآن.

موقع أبشر توظيف 1441 الوظائف المتاحة

تتيح منصة أبشر توظيف اليوم الاثنين بتاريخ 9 مارس 2020 الموافق لتاريخ 14 رجب 1441 الإعلانات الوظيفية التالية:

استعلام نتائج الفرز المبدئي لرتبتي جندي أول – جندي بقوات الأمن الخاصة.

استعلام نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة جندي “رجال”.

استعلام نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للسجون على رتبة جندي “رجال.

استعلام نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي للتعيين على رتبة (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

ومن يرغب في التقديم على الوظائف العسكرية المتاحة الآن، أو استعلام نتائج القبول المبدئي والنهائي المتاحة حالياً، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط أبشر توظيف jobs الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.