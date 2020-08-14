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حساب المواطن يحدد حالة واحدة لحذف المرفق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح حساب المواطن أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم رفضه فقط، وفي حال تم إرفاق مستند الرجاء الانتظار سيتم التحقق والرد على الشخص بالقبول أو الرفض.

و جاء ذلك ردًّا على استفسار عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، حول إمكانية معرفة حالة المستند عن طريق الحساب " تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات ".

يذكر أن حساب المواطن حدد عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن.

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