شكرا لمتابعة خبر عن فتح تحقيق في واقعة عاملات الشاورما بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

فتحت وزارة الموارد البشرية تحقيقاً في واقعة عاملات الشاورما اللاتي ظهرن في مقطع فيديو داخل مطعم بمكة وأثارن الجدل الواسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتفصيلا، وقفت وزارة الموارد البشرية على منشأة كانت تشغل عاملات، وذلك لاستكمال التحقيقات اللازمة بعد ما تم رصد المقطع حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مكة، وفقا لما نشرته " سبق "

ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات من الجهات المعنية بالإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق " معاً للرصد "، أو بالاتصال على الرقم 19911.

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وكان مقطع فيديو ظهرت فيه عاملات داخل إحدى مطاعم " الشاورما " الذي ركز بشكل كبير على الفتيات بدلاً من الترويج للمطعم.

وكانت " صدى " نشرت تفاصيل إعلان مطعم في مكة يستعرض النساء بشكل غير لائق بدلًا من المنتج.

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