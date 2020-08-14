شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس من قبيلة آل سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تساءل عدد كبير من المواطنين عن القبيلة التي كان ينتمي إليها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله.

وفي هذا الصدد رد حساب تاريخ آل سعود الموثق عبر "تويتر" على التساؤلات بقوله إن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ليس من آل سعود، فالشيخ من بني تميم وآل سعود من بني حنيفة.

وفي وقت سابق أشار الحساب إلى أنه لا توجد أي صورة للإمام محمد بن سعود أو الشيخ محمد بن عبدالوهاب، والسبب بأن الفرنسي لويس داجير أخترع أول كاميرا وهي الكاميرا الخشبية عام 1837م أي بعد وفاتهما.