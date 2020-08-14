شكرا لمتابعة خبر عن محمد آل جابر: «تم فصل القوات في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية، وإعمار اليمن عن البدء في خطوات تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال "آل جابر" عبر "تويتر" :"باشر فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الاستاذ محمد الربيعي للتنسيق والإشراف وبمشاركة قوات التحالف في عدن على إخراج القوات العسكرية من عدن الى خارج المحافظة،وفصل القوات في أبين وإعادتها الى مواقعها السابقة، كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض".