سيصلى عليه يوم غد السبت..

أعلن الديوان الملكي اليوم الجمعة، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود. وجاء البيان كالتالي: «بيان من الديوان الملكي» انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد السبت الموافق 25/ 12/ 1441هـ في مدينة الرياض. Advertisements تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأ أيضًا الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين غادر المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

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