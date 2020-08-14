ضبط 109 منشآت مخالِفة بمجال بيع إطارات السيارات

أعلنت وزارة التجارة ضبط 109 منشآت مخالفة تعمل في مجال إطارات السيارات.

وجاء ذلك بعد تنفيذ الوزارة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية منها الجمارك و«كفاءة»؛ 3660 جولة تفقدية.

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وأوضحت الوزارة أن المخالفات تتمثل في وجود بطاقة أوروبية أو خليجية غير البطاقة السعودية على الإطار، وعدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطار، وعدم وضع البطاقة على الإطار في مكانها الصحيح، ووضع بطاقات بيضاء أو سوداء، وأخرى تالفة أو ممزقة.

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