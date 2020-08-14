تركي آل الشيخ يتفاعل مع فيديو «الشاعر الفصيح»

تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع مقطع فيديو لرجل فصيح، لا يملك سيارة ولا بيت ولا زوجة ولا عمل.

ونشر المقطع المغرد يحيى رياني، الذي زاره في بيته، معلقًا عليه بقوله: «هذا رجل فصيح فصاحة عجيبة ويحمل شهادة السادس الابتدائي.. مرّ بقصة حب قديمة جعلت منه شاعرًا رقيقًا.. زرته في قريته.. لا يملك سيارة ولا بيتًا ولا زوجة ولا عملًا.. مصدر رزقه من بيع الحطب فقط.. فهل ستتحقق أحلامه التي غزاها الشيب والعمر؟؟!».

وطلب آل الشيخ ممن يعرف هذا الشاعر من المغردين الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن يجعلوه يتواصل معه.

وقال آل الشيخ في تغريدته: «أرجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء!».

Advertisements

ارجوكم خلوه يتواصل معي يا اهل الخير 🙏🏻 بس اشهدو عليه اذا تزوج لايكتب هجاء ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2020

اقرأ أيضًا

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: «أنت سبب كورونا.. شرير»

تركي آل الشيخ يكشف علاقته بتمرد رمضان صبحي على الأهلي المصري