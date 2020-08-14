لا يملك سيارة ولا بيتًا ولا زوجة ولا عملًا..
تفاعل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع مقطع فيديو لرجل فصيح، لا يملك سيارة ولا بيت ولا زوجة ولا عمل.
ونشر المقطع المغرد يحيى رياني، الذي زاره في بيته، معلقًا عليه بقوله: «هذا رجل فصيح فصاحة عجيبة ويحمل شهادة السادس الابتدائي.. مرّ بقصة حب قديمة جعلت منه شاعرًا رقيقًا.. زرته في قريته.. لا يملك سيارة ولا بيتًا ولا زوجة ولا عملًا.. مصدر رزقه من بيع الحطب فقط.. فهل ستتحقق أحلامه التي غزاها الشيب والعمر؟؟!».
وطلب آل الشيخ ممن يعرف هذا الشاعر من المغردين الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن يجعلوه يتواصل معه.
وقال آل الشيخ في تغريدته: «أرجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء!».
ارجوكم خلوه يتواصل معي يا اهل الخير 🙏🏻 بس اشهدو عليه اذا تزوج لايكتب هجاء !
ارجوكم خلوه يتواصل معي يا اهل الخير 🙏🏻 بس اشهدو عليه اذا تزوج لايكتب هجاء !— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 14, 2020
اقرأ أيضًا
رسالة غامضة من تركي آل الشيخ: «أنت سبب كورونا.. شرير»
تركي آل الشيخ يكشف علاقته بتمرد رمضان صبحي على الأهلي المصري
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتفاعل مع فيديو «الشاعر الفصيح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.