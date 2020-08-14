الصحة: زيادة أسرّة العناية المركزة بنسبة 43% بمستشفيات الرياض

شملت كل القطاعات..

أعلنت الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة الرياض لكل القطاعات بنسبة 43%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يومًا في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19. Advertisements اقرأ أيضًا الصحة: زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفيات الحدود الشمالية بنسبة 47% «الصحة»: زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات تبوك بنسبة 31%

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