تعليم حائل يعلن حركته الداخلية للمعلمين والمعلمات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عبر موقعها في "تويتر" حركة النقل الداخلي "معلمين ومعلمات" للعام الدراسي 1441هـ، وشملت الحركة 2724 معلما و1962 معلمة من المتقدمين للحركة، وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد أن الإدارة حرصت على الاستعداد المبكر للعام الدراسي القادم وذلك بتسديد احتياج مدار المنطقة واستقرار الميدان التعليمي، مشيرا إلى أنه بإمكان المعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر نظام نور، ويحق للمعلم والمعلمة الاعتراض على نتيجة الحركة إلكترونيا عبر نظام نور خلال فترة الاعتراض في 1441/12/29هـ.



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