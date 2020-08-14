اعتمد سعادة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم القنفذة للعام الدراسي 1440 / 1441، وأوضح مدير شؤون المعلمين الدكتور إبراهيم الحسني أنه تم نقل عدد 174 معلما من المتقدمين للحركة وعددهم 688 معلما بنسبة 25.29%، كما تم نقل عدد 124 معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن 446 معلمة بنسبة 27.80%، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج نور على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة اعتباراً من 4 محرم 1442. ومن لديه تظلم على نتيجة الحركة بإمكانه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حسابه في نظام نور في موعد أقصاه 29 ذوالحجة 1441، وسيتم الموافاة بنتيجة الطلب.



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كانت هذه تفاصيل خبر نقل 298 معلما ومعلمة بالقنفذة من 1134 تقدموا للحركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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