أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أنه ورد بلاغ لمركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها في تمام الساعة 16:47 اليوم يفيد بحالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلايه، تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تم تمركز الاليات في أقرب نقطة ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي 1900 متر تقريباً وبالوصول وجد بأنه عبارة عن غرق مواطن سعودي في غدير المحتطبة يبلغ من العمر 28 عاماً تقريباً، حيث تم البحث عنه وإخراجه عن طريق الغواصين متوفى وتم حمل الجثة إلى موقع تمركز الآليات وحسب الاختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم. وشدد السيد على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم السباحة في المواقع الغير مؤمنة وذات الخطورة العالية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني عسير ينتشل جثة شاب من المحتطبه.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.