السعودية اليوم / دول القارة الإفريقية تسجل 9 آلاف و 208 إصابات بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية



أديس أبابا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و 208 إصابات جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 78 ألفاً و 301 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و 322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.

// انتهى //

22:30ت م

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أديس أبابا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 78 ألفاً و 301 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و 322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.// انتهى //22:30ت م0144

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