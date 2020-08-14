السعودية اليوم / المغرب تسجل 1306 إصابات جديدة و 27 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1306 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 611، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 27644 بعد تعافي 957 شخصاً.

// انتهى //

22:18ت م

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الرباط 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 39241 إصابةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 611، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 27644 بعد تعافي 957 شخصاً.// انتهى //22:18ت م0140

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