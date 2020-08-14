السعودية اليوم / إسبانيا تسجل ما يقرب من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مدريد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

// انتهى //

21:55ت م

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مدريد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت إسبانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.// انتهى //21:55ت م0132

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