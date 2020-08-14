السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



روما 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 574 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن عدد الوفيات بالفيروس بلغ ثلاث حالات وهو انخفاض عما كان يسجل مؤخراً، مما يزيد إجمالي الوفيات إلى 35234 حالةً، منذ اندلاع الجائحة في أوائل فبراير الماضي.

وذكرت أن الإصابات الإيجابية "النشطة" حالياً زادت بدورها بواقع 168 حالةً إلى 14249 مصاباً، يتلقى منهم العلاج بالمستشفيات 827 مريضاً من بينهم 56 مريضاً في العناية المركزة.

وفي المقابل أفاد الإحصاء بشفاء 403 مصابين آخرين ليرتفع إجمالي تعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 203326 متعافياً.

// انتهى //

21:51ت م

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روما 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، 574 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 252809 حالات، في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية والإيجابية حالياً.وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن عدد الوفيات بالفيروس بلغ ثلاث حالات وهو انخفاض عما كان يسجل مؤخراً، مما يزيد إجمالي الوفيات إلى 35234 حالةً، منذ اندلاع الجائحة في أوائل فبراير الماضي.وذكرت أن الإصابات الإيجابية "النشطة" حالياً زادت بدورها بواقع 168 حالةً إلى 14249 مصاباً، يتلقى منهم العلاج بالمستشفيات 827 مريضاً من بينهم 56 مريضاً في العناية المركزة.وفي المقابل أفاد الإحصاء بشفاء 403 مصابين آخرين ليرتفع إجمالي تعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء من الفيروس إلى 203326 متعافياً.// انتهى //21:51ت م0131

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