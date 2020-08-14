السعودية اليوم / المسلخ البلدي برفحاء يستقبل 475 رأساً من مذبوحات الأنعام خلال أسبوع



رفحاء 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

استقبل المسلخ البلدي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 475 رأساً من المذبوحات خلال أسبوع، تمثلت في 462 رأساً من الأغنام، و13 من الإبل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضحت البلدية خلو الأنعام من الأمراض بعد توفير الظروف الصحية الملائمة التي تضمن سلامة اللحوم مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعمليات الذبح والسلخ والنظافة التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين واتخاذ جميع الاحترازات للمحافظة على الصحة العامة.

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21:43ت م

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