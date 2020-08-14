السعودية اليوم / بلدية طلعة التمياط تنفذ حملة صيانة وتنظيف للمجسمات الجمالية ومعالجة التشوه البصري



رفحاء 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

نفذت بلدية طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات قسم التحسين والتجميل, حملة لصيانة وتنظيف الأنجيل الصناعي في المجسمات الجمالية وإزالة جميع مظاهر التلوث البصري؛ كما تقوم بالتزامن مع ذلك بأعمال قص وترتيب الإنجيل الطبيعي في المنتزهات والساحات الداخلية، ضمن جهودها في معالجة التشوة البصري‬ والعمل على تحسين المشهد العام. ‬

وأوضحت البلدية أن ذلك يأتي في إطار أهداف وخطط البلدية الرامية إلى إضفاء الجوانب الجمالية المختلفة لشوارع وميادين طلعة التمياط بجهود ذاتية ضمن تجميل وتحسين البيئة وتعزيز البُعد البصري.

// انتهى //

21:41ت م

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