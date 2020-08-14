السعودية اليوم / تعليم بيشة يختتم 12 ألف ساعة تدريبية لـ 1201 معلم



أبها 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة بيشة أمس, برامج التدريب الصيفي لقسم البنين لهذا العام، التي أقيمت ضمن برامج التدريب الصيفي "عن بعد" وأقرتها وزارة التعليم بنسختها الثالثة.

وأبان مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنين) ناصر بن شبيب الشهراني، أن الإدارة قدمت 14 برنامجاً تدريبياً لشاغلي الوظائف التعليمية خلال 36 يوماً تدريبيا، وبلغ عدد المستفيدين 1201 معلم، وإجمالي ساعات المستفيدين 12760 ساعة، وبلغ عدد المدربين 6 مدربين.

وأضاف أن هذا العام تميز بطرح مجالات جديدة عبر برامج تدريبية تُلامس احتياج الميدان التربوي, بهدف رفع مستوى الأداء المهني للكوادر التعليمية.

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21:36ت م

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