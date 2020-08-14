

الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, رئيسة الجامعة

وتمنى الدكتور السديري، التوفيق والنجاح للدكتورة الصفدي، منوهاً بمستويات الجامعة الإلكترونية العالية ودورها التنموي.

كما جرى مناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والتطوير الوظيفي بين الجهتين، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

// انتهى //

21:35ت م

0124



الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي, يرافقها وكلاء الجامعة، وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض لها بمناسبة تكليفها رئيسةً للجامعة حديثاً.وتمنى الدكتور السديري، التوفيق والنجاح للدكتورة الصفدي، منوهاً بمستويات الجامعة الإلكترونية العالية ودورها التنموي.كما جرى مناقشة سبل التعاون في مجالات التعليم العالي والتطوير الوظيفي بين الجهتين، وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.// انتهى //21:35ت م0124

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.