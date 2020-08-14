السعودية اليوم / لبنان تسجل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أنّه أجري 8177 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2551، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 95 حالةً، جراء وفاة 2 من المُصابين.

// انتهى //

21:20ت م

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بيروت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية، 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 324 إصابة من ضمن المُقيمين و 10 من الوافدين من الخارج مؤخراً، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 8045 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، أنّه أجري 8177 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2551، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 95 حالةً، جراء وفاة 2 من المُصابين.// انتهى //21:20ت م0123

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