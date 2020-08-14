السعودية اليوم / الأردن تسجل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



عمّان 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس

سجلت الأردن تسع إصابات جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، و 3 حالات محلية مخالطين لأشخاص مصابين، مبيناً تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1244 حالةً.

// انتهى //

20:34ت م

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عمّان 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت الأردن تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1329 إصابةً.وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم إن الحالات الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالتين لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، و 3 حالات محلية مخالطين لأشخاص مصابين، مبيناً تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1244 حالةً.// انتهى //20:34ت م0114

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