، فتاة "مدركة مكة" تواصل اختفاءها منذ أسبوع.. وجهود البحث تستمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - والدها لـ"الخليج 365": ابنتي "مريضة نفسيًّا" وتعاني نوبات صرع

تتواصل الجهود الأمنية ممثلة في الشرطة، وبعض فرق البحث والإنقاذ التطوعية، في مهام البحث عن فتاة في العشرينيات من العمر، تغيبت عن أسرتها منذ أسبوع كامل، كان أوله يوم الجمعة الماضية بعد خروجها من المنزل الكائن في قرية رهاط بمدركة التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، وهي تعاني اضطرابات نفسية شديدة، ونوبات صرع.

ووفقًا لما ذكره والد الفتاة لـ"الخليج 365"، فإن ابنته البالغة من العمر 22 عامًا "مريضة نفسيًّا"، وتعاني نوبات صرع، ولم يسبق لها الخروج من المنزل الواقع في قرية رهاط بمدركة التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، إلا أنها يوم الجمعة الماضية 17 ذي الحجة غافلت الأسرة، وخرجت قبل صلاة العصر مسجِّلة ذلك الاختفاء؛ فجرى إبلاغ الجهات الأمنية عنها بعد مهام بحث قاموا بها، ولم يعثروا عليها.

وأكد أن ابنته أخذت معها هاتف جوال من المنزل، ووردت اتصالات منها على جوالات لشقيقاتها، وعلى جوالات بعض الأقارب، وكان ذلك يوم الأحد، وطلبت منهم مالاً، وأنها جائعة، حينها تم تزويد الأمن بتلك المعلومات، وتعاملوا مع الحالة حتى تم التوصل لشخص من جنسية عربية، كان موجودًا وقتها في الرياض، واعترف بأنه التقاها في الطائف إبان زيارته المحافظة، وأن هاتفها الجوال أغلقه بعد أن كانت قد باعته له، فيما تم إيقافه حاليًا لدى شرطة الرياض على ذمة القضية، وما زالت مجريات البحث عن الفتاة متواصلة حتى اليوم.

وناشد والد الفتاة عبر "الخليج 365" التعاون معهم في البحث عن ابنته، ومَن يجدها أو يملك معلومات عنها يتولى إبلاغ الجهات الأمنية، أو يبادر بالاتصال على جوال 0598596676. ذاكرًا أوصاف الفتاة المتغيبة بأنها نحيفة، وهزيلة الجسم، ويداها بهما برص، كذلك عيناها. وإذا أصابتها نوبة صرع فإنها تتأثر كثيرًا بالتواء يديها.مفقودة مكة المكرمة