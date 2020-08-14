محمد بن مسعود - الدمام - فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً.فيروس كورونا الجديد تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-14 سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً. Advertisements 14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 09:39 PM فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 1903 حالات مؤكدة، فيما استمر إجمالي حالات الوفيات عند 53 حالةً. ، تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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