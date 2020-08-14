، بعشرة لاعبين.. الفتح هزم أبها وجدد آمال البقاء مع الكبار ،

محمد بن مسعود - الدمام - كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفتح ضيفه أبها 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء لحساب الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ12 مؤقتاً، في حين تجمد رصيد أبها على 33 نقطة في المركز التاسع.

استطاع مهاجم الفتح قادري إحراز هدف التقدم عند الدقيقة 20 من تسديدة رائعة سكنت مرمى أبها بكل هدوء، ولم يتأخر أبها في تعديل النتيجة بعد أن استغل حسن القيد عرضية ساقطة وتغلغل داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك الفتحاوية محرزاً هدف التعادل لفريقه في المباراة عند الدقيقة 23.

بعد هدف التعادل لأبها تحرك لاعبو الفتح من أجل إحراز التقدم حيث استطاع المدافع محمد ناجي إضافة الهدف الثاني لفريقه من كرة رأسية سكنت مرمى أبها معلنة تقدم الفتح عند الدقيقة 37، وقبل نهاية الشوط الأول أهدر الهولندي فريدي فرصة تعزيز تقدم فريقه بعد إهداره لركلة جزاء عند الدقيقة 45+4 بعد أن تصدى لها حارس أبها المغربي عبدالعالي محمدي لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح 2-1.

في الشوط الثاني وعند الدقيقة 70 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المغربي مروان سعدان لاعب الفتح ويضطر فريقه لإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وهو ما شجع الفريق الأبهاوي لاستغلال حالة الطرد والضغط على مرمى الفتح إلا أن جميع هجماته لم تترجم إلى أهداف لتنتهي المباراة بفوز الفتح 2-1.

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