السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:02 مساءً, 14 أغسطس 2020 م المناطق - واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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