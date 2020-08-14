شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 167 كيلو لحوم فاسدة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل وكالة الخدمات ممثلةً في إدارة المسالخ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الرقابية المكثفة على محلات اللحوم وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة. وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوته ، أنه تم تكثيف الجولات الرقابية على محلات اللحوم بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى مصادرة و إتلاف 167 كيلوجراماً من اللحوم المتنوعة مجهولة المصدر و عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، أضافة إلى تخزينها في ظروف غير صحيه وتظهر عليها علامات التلف و الفساد وتم التخلص منها بالطرق الصحيحه المناسبة ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

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