شكرا لقرائتكم ترامب: نأمل أن يكون اللقاح الروسي فعالًا وسنعلن قريبًا عن لقاحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-14 ترامب: نأمل أن يكون اللقاح الروسي فعالًا وسنعلن قريبًا عن لقاحنا معاهدة السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات أمر عظيم متابعات الخليج 365 - متابعة أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن معاهدة السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات أمر عظيم. Advertisements أضاف ترامب في سياق آخر، خلال مؤتمر له مساء اليوم الجمعة: نأمل في أن يكون اللقاح الروسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد فعالًا، معلنًا أن بلاده ستكشف قريبًا عن لقاح ضد كوفيد- 19. وتابع الرئيس الأمريكي: لم أبلغ بمقترح روسيا لعقد قمة بشأن إيران.



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