2020-08-14

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

باشر الدفاع المدني في منطقة عسير حادث غرق مواطن في غدير المحتطبة بقرية العلاية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد/ أنه ورد بلاغ إلى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بأبها في تمام الساعة 12:47 اليوم الجمعة يفيد بحالة غرق في جبل المحتطبة بقرية العلاية، حيث تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تم تمركز الآليات في أقرب نقطة ثم الترجل والسير لموقع البلاغ في منطقة جبلية وعرة بمسافة تقدر بحوالي ١٩٠٠ متر تقريبًا.

Advertisements

وتابع أنه بالوصول وجد أن البلاغ عبارة عن غرق مواطن سعودي في غدير المحتطبة يبلغ من العمر ٢٨ عامًا تقريبًا، حيث تم البحث عنه وإخراجه عن طريق الغواصين، وتم حمل الجثة إلى موقع تمركز الآليات وحسب الاختصاص سُلم الحادث للشرطة لإكمال اللازم.

وشدد السيد على أهمية التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم السباحة في المواقع غير المؤمنة وذات الخطورة العالية.

المزيد

جديد الأخبار