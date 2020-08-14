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2020-08-14 وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي آل سعود متابعات الخليج 365 - واس أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود. Advertisements وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي : ” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.



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