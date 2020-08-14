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الديوان الملكي السعودى ينعي تركى

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏37 دقيقة مضت أخبار 280 زيارة

نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي آل سعود.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ” واس” ، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز ابن تركي ، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غد السبت الموافق 25 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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