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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - من خلال معسكره الإعدادي في الطائف

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مرانه على ملعب مدينة الملك فهد ، طبّق خلالها تمارين تكتيكية متنوعة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف؛ استعدادًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف أكتوبر المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا؛ وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" إلى جانب منتخبات: أستراليا، فيتنام، ولاوس.

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 08:08 PM

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من خلال معسكره الإعدادي في الطائف

الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أجرى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، مرانه على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، طبّق خلالها تمارين تكتيكية متنوعة ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف؛ استعدادًا لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف أكتوبر المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا؛ وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" إلى جانب منتخبات: أستراليا، فيتنام، ولاوس.

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المصدر : الخليج 365

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