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تفاعل "تركي آل الشيخ" في تغريدة له، مع مقطع تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي للشاعر يحيى رباني المعروف بـ"غريد جازان" عن مواطن يدعى: عبدالله خليل، وهو شاعر فصيح ويعمل حطابًا وغير متزوج؛ لعدم قدرته المادية، ويسكن بإحدى قرى محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وقال "آل الشيخ": "أرجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء".
وقد توافد متبرعون للشاعر الحطاب، بعضهم من استعد بتأمين مسكن له عند زواجه، والآخر من دعمه مادياً، فيما استعد ياسر الجنيد لطباعة ديوان الشاعر الحطاب عبر دار تكوين للطباعة.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 08:03 PM
متبرعون يتوافدون.. البعض وعد بتأمين مسكن وأخرون بدعم مادي وطباعة ديوانه
تفاعل "تركي آل الشيخ" في تغريدة له، مع مقطع تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الإجتماعي للشاعر يحيى رباني المعروف بـ"غريد جازان" عن مواطن يدعى: عبدالله خليل، وهو شاعر فصيح ويعمل حطابًا وغير متزوج؛ لعدم قدرته المادية، ويسكن بإحدى قرى محافظة صبيا بمنطقة جازان.
وقال "آل الشيخ": "أرجوكم خلوه يتواصل معي يا أهل الخير بس اشهدوا عليه إذا تزوج لا يكتب هجاء".
وقد توافد متبرعون للشاعر الحطاب، بعضهم من استعد بتأمين مسكن له عند زواجه، والآخر من دعمه مادياً، فيما استعد ياسر الجنيد لطباعة ديوان الشاعر الحطاب عبر دار تكوين للطباعة.
، إذا تزوج لا يكتب هجاء.. "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو "الشاعر الحطاب" ،
المصدر : الخليج 365
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