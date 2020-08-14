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الجوازات تنفي صدور تعليمات بشأن دخول وخروج المسافرين عبر المنافذ البرية مع الكويت

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نفت المديرية العامة للجوازات صحة ما تردد بشأن السماح للمسافرين بالدخول والخروج عبر المنافذ البرية إلى الكويت ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكدت المديرية عدم تلقيها لأى تعليمات أو قرارات تتعلق بدخول وخروج المسافرين عبر المنافذ البرية، مضيفة أنها ستعلن عن أى قرار يصدر بهذا الشأن في حينه عبر قنواتها الرسمية.

يذكر أن المملكة، علقت في مارس الماضي، دخول وخروج المسافرين من الكويت عبر المنافذ البرية بشكل مؤقت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

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