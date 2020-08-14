شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قائدة صحية توضح الاختلاف بين الحج هذا العام والأعوام السابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت ريم باشهاب قائدة صحية تفاصيل حول مهمتها التي استغرقت 20 يوماً قضتها في العمل والحجر الصحي خلال موسم الحج.

وقالت باشهاب خلال مقطع فيديو:" إنها تشارك منذ 13 عاما في مواسم الحج بشكل مستمر "، مضيفة:" هذه السنة كانت مختلفة تماما ومسمي القائد الصحي مختلف ومرافقتنا للحجاج كانت مختلفة أيضا ".

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وأوضحت باشهاب:" لازم أكون مهتمة بالتباعد والتعقيم ولبس الماسكات معظم الوقت وتبديلها من حين لآخر "، لافتة:" تعودنا على وجودنا في المراكز والمستشفيات وتنقلاتنا معاهم حاجة مختلفة ".

وتابعت باشهاب:" أتمني إن كل سنة ينعاد الموضوع بس هكون حزينة إني هفارقهم ولكن هكون سعيدة إن الموسم انتهى بنجاح وبعدم تعرضهم لأي إصابات وهذا من صميم عملي ".

وكانت ريم باشهاب غادرت في اليوم الأول من ذي الحجة منزلها إلى الحجر الصحي.