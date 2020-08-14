شكرا لمتابعة خبر عن 6 ممارسات محظورة في «المهن الصحية» تُعرضك لغرامة 100 ألف ريال والسجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت النيابة العامة عن الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهمن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، موضحة عقوبتها.

ولفتت النيابة العامة إلى أنه يُعاقب بالسجن لمدة 6 أشعر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

-مزاولة المهن الصحية دون ترخيص.

-تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة ، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصُا بمزاولة المهن الصحية .

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-استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة .

- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية ، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها .

- المتاجرة بالأعضاء البشرية ، أو القيام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة .