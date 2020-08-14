شكرا لمتابعة خبر عن مشهورة السناب شات ريما أم يوسف ترثي زوجها بكلمات مؤثرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهدت منصة تويتر على مدار اليومين الآخرين تفاعلا كبيراً مع مشهورة السناب شات المعروفة بـ"ريما أم يوسف"، وذلك بعدما قامت الأخيرة برثاء زوجها الذى توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

ورثت مشهورة السناب زوجها بكلمات مؤثرة لامست قلوب الكثيرين، وتفاعل معها متابعيها متمنين له الرحمة، ولها الصبر والسلوان.

ونشرت ريما صور لزوجها مع نجلها وعلقت عليها :"لطالما كنت سري الجميل الذى اخفيته انتظاراً للحظة انتصارك على المرض، كنت تحاربه بشجاعة وقوة على مدى سنوات طويلة، لم تعد موجود الآن، ولم يعد هناك سراً أخفيه، استودعتك عند الله، وأودعته قلباً كان حبك قاتله، لاشئ بعدك يحيه، لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد أبو يوسف برحمتك يا أرحم الراحمين".

يذكر أن "ريما" لديها طفل وُلد بتشوه في يده، واشتهرت بنشرها للأشياء الإيجابية على منصات التواصل، بينما أبقت حالة زوجها سرًا أملًا فيه شفائه يوما ما.